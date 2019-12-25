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رئيس القابضة للصناعات المعدنية يكشف حجم إنتاجية المواطن المصري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:22 م
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مدحت نافع
مدحت نافع
داليا الحسين
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قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركات قطاع الأعمال نموذج مصغر للاقتصاد المصري في تعثره، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن في ضخ الاستثمارات فقط ولكن المشكلة تكمن في إستدامة المشروعات وإنتاجية تلك الشركات لمنع التعثر مرة أخرى.

وأضاف "نافع" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أن ما تم ضخه من أموال تأكل بالكامل، وأصبح مشروع فاشل وربما زاحم مشروعات للقطاع الخاص وتسبب في إغلاقها ليتسبب في جيوش من البطالة.

لافتا إلى أن إنتاجية المواطن المصري لا يمكن إنكار أنها الأقل في العالم بسبب سوء الإدارة، ولذلك يتم إعادة هيكلة الشركات.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي مهتم بقطاع الأعمال وقدرة الدولة على النهوض بهذا القطاع، ونحن نبحث عنه في مقومات الاقتصاد الحقيقي، مضيفًا: "لا نمو حقيقي إلا اقتصاد حقيقي قادر على التصنيع والإنتاج بكل أشكاله لتحقيق النهضة في مصر".
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