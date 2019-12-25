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هايدي موسي تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالاتها
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:49 م
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رباب مصطفي
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تشارك الفنانة هايدي موسي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
حيث نشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.
علقت "موسي"، على الصور: "مو على كيف الزمان ولا كيف الظروف لعن أبو حي الظروف الي توقف بيننا "، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .
وظهرت هايدي موسي، فى الصور، مرتدية بدي أسود ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .
يذكر أن الفنانة هايدي موسي، بدأت مشوارها الفني من خلال برنامج "أراب أيدول وستار أكاديمي"، وفى العام الماضي قدمت ألبومها الأول "حنية الدنيا" .
حيث نشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.
علقت "موسي"، على الصور: "مو على كيف الزمان ولا كيف الظروف لعن أبو حي الظروف الي توقف بيننا "، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .
وظهرت هايدي موسي، فى الصور، مرتدية بدي أسود ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .
يذكر أن الفنانة هايدي موسي، بدأت مشوارها الفني من خلال برنامج "أراب أيدول وستار أكاديمي"، وفى العام الماضي قدمت ألبومها الأول "حنية الدنيا" .
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