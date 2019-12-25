Advertisements
Advertisements
Advertisements

هايدي موسي تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالاتها

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:49 م
Advertisements
هايدي موسى
هايدي موسى
رباب مصطفي
Advertisements
تشارك الفنانة هايدي موسي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها. 

علقت "موسي"، على الصور: "مو على كيف الزمان ولا كيف الظروف لعن أبو حي الظروف الي توقف بيننا "، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

وظهرت هايدي موسي، فى الصور، مرتدية بدي أسود ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

يذكر أن الفنانة هايدي موسي، بدأت مشوارها الفني من خلال برنامج "أراب أيدول وستار أكاديمي"، وفى العام الماضي قدمت ألبومها الأول "حنية الدنيا" .

Advertisements

أخبار تهمك

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ ثلث ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

10 تصريحات لمرتضى منصور هزت عرش الكرة المصرية في 2019

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:01 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

02:58 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status