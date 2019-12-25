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متحدث الرئاسة يعرض فيديو يرصد أبرز كلمات السيسي عن المرأة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:20 م
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السيسي
السيسي
أمنية فوزي
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عرض السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو، يستعرض صورًا لبطلات مصر في المجالات المختلفة، ويرصد أبرز كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المرأة المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفيديو، إن المرأة في مصر كان لها دورًا عظيمًا دائمًا، متابعًا: "مش بس في عصرنا الحديث، ولكن من 70 أو 80 أو 100 سنة كان لها دور وطني عظيم".

وأضاف السيسي، أن المرأة المصرية كان لها دورًا عظيمًا في عامي 2012، و2013، دون استدعاء من أجل الحفاظ على هوية مصر، وعلى مستقبل أولادها وأحفادها فيما بعد، مستكملًا: "نعطي للمرأة الفرصة الحقيقية في أنها تشارك الرجل في مصر وليست تكمله".
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