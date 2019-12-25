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بالأحمر.. صبا مبارك تحتفل بالكريسماس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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صبا مبارك
صبا مبارك
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة صبا مبارك، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة لها من أجواء احتفالها بالكريسماس، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .


علقت" مبارك" على الصورة:"كل ما أريده فى عيد الميلاد هو انت "، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


وظهرت صبا مبارك فى الصورة، مرتدية چاكيت أحمر ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أزرق فاتح، واعتمدت تسريحة شعر الكعكة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .


إطلالة مميزة للفنانة صبا مبارك فى مهرجان الجونة السينمائي:


ظهرت صبا مبارك بشكل أنيق، حيث أرتدت فستان فضي وكان قصير من الإمام وطويل من الخلف، وذات أكمام مكشوفة طويلة، واعتمدت ميكب هادي وبسيط، وظهرت بتسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها .

يذكر أن شاركت الفنانة صبا مبارك،فى بطولة مسلسل" حارس الجبل" و شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منذر رياحنة، خالد القيش، وإياد نصار، إخراج سائد بشير الهوارى .
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