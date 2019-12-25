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رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:15 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربى  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات واعضاء المجلس.

واستهل السعيد رئاسته لمجلس الجامعة بتقديم التهنئة باسم مجلس جامعة بنها للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على منصبه الجديد متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة وللقليوبية في عهده كل تقدم وازدهار.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية السابق على جهوده وتعاونه المثمر مع الجامعة خلال فترة توليه المسئولية.

وأكد الدكتور السعيد أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية وأجهزتها التنفيذية والمشروعات التي تقام على أرض القليوبية.

من جانبه اعرب اللواء الهجان عن سعادته بحضوره مجلس جامعة بنها مؤكدا أن العلاقة بين المحافظة والجامعة وطيدة، وتعتبر الجامعة هي بيت الخبرة لها مشيدا بالدور التعليمي والمجتمعي للجامعة وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها من أجل تقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالي محافظة القليوبية.

فى سياق متصل استعرض السعيد خلال الاجتماع تقرير زيارته للمشاركته في أعمال المؤتمر الخامس عشر للقمة الدولية حول التعليم العالي 2019 والتي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي ونظمته وزارة الموارد البشرية وافتتحه رئيس جمهورية الهند وشارك فيه 90 دولة على مستوى العالم.

وقال رئيس الجامعة ان المؤتمر شارك فى أعماله اكثر من 2000 شخصية علمية وأكاديمية ورؤساء جامعات وعدد كبير من المسئولين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالهند ودول العالم مشيرا الى انه عقد خلال اعمال المؤتمر لقاءات ثنائية مع مسئولى عدد من الجامعات الدولية لبحث اوجه سبل التعاون مع جامعة بنها.

وقدم الدكتور السعيد لأعضاء مجلس الجامعة تقريرا وكشف حساب عن أهم الأعمال والإنجازات التى شهدتها الجامعة فى مختلف القطاعات منذ توليه المسئولية فى شهر مارس الماضى.

كما استعرض رئيس جامعة بنها خلال الجلسة نتائج حصول الجامعة على المركز الثالث فى مسابقة تطوير العشوائيات والتي عقدت بين الجامعات المصرية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل الدور المجتمعي للجامعات لدعم وتنمية القري والمناطق العشوائية.

وقال السعيد ان مسابقة تطوير العشوائيات نفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بقرية كفر فرسيس مؤكدا أن تصعيد جامعة بنها لأول 3 مراكز في المسابقة يعد انجازا كبيرا للجامعة، موجها الشكر لجميع المشاركين فى أعمال مبادرة تطوير القرية التى شملت عددا من المجالات والقطاعات المختلفة التى تهدف لخدمة أهالي القرية. 

واستعرض رئيس الجامعة أيضًا حصول كلية الزراعة بمشتهر على جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات تقديرًا للجهود الفعالة والمشاركة الإيجابية والوصول الى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية فى الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2019م.

رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
رئيس جامعة بنها لمحافظ القليوبية الجديد: علمائنا وخبراتنا في خدمتكم (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر جامعة بنها جامعة اخبار

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