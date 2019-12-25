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بسبب رسائل المحمول المزعجة.. المحكمة الاقتصادية تؤيد غرامة 900 ألف جنيه على شركة إبادة الحشرات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:10 م
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تأييد الحكم
تأييد الحكم
أحمد الشيخ
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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية، بتأييد حكم اول درجة بتغريم المتهمين باحدي شركات إبادة الحشرات غرامة مالية قدرها 900  ألف جنيه بسبب قيامهم دون وجه حق والمخالفة للقانون بارسال رسائل مزعجة للمواطنين.

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وارقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص؛ قامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية وذلك بموجب القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

ولقد تم إحالة المتهمين إلى محكمة الأستئناف الاقتصادية والتي أيدت الحكم الصادر على المتهمين حيث تم توجيه عدة تهم اليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية واجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة ارسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في اجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد ازعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية الى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص .

يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة للقانون، ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قد حددت عدة جلسات لنهاية شهر ديسمبر الحالي لإصدار احكامها في عدد من القضايا المرفوعة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد عدد من شركات إبادة الحشرات.
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الكلمات المفتاحية

شركة إبادة الحشرات رسائل المحمول الرسائل الدعائية

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