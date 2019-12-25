تعرف على مواعيد عرض مسلسل "الأنسة فرح" على شاشة 4mbc (صور)

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة S Productions مواعيد عرض مسلسل الآنسة فرح، بعدما امتلكت الشركة حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأميركي الشهير Jane the Virgin، كما تولت قنوات MBC حقوق عرض المسلسل بالوطن العربي، وذلك بدء من 29 ديسمبر الساعة 8 م بتوقيت القاهرة والساعة 9م بتوقيت السعودية على MBC4.

كما أطلقت sproductions بوسترات الشخصيات الرئيسة للمسلسل ، يكشف كل واحد منها عن اسم الشخصية التي يقدمها كل ممثل .

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وقد ترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من ١٠ جوائز و ٦٥ ترشيح.