Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيان عاجل من محافظة الإسكندرية للمواطنين بسبب رائحة الغاز

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:10 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن شركة تاون جاس ستقوم مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ١١ مساء بإضافة رائحة الغاز المعروفة في محطة أبو قير المتواجدة بشارع علي ماهر، وذلك لفترة تتراوح من ساعتين إلى ٣ ساعات، ويشعر بهذه الرائحة المناطق القريبة من المحطة وهي أبو قير، والمعمورة، والطابية.

وطمأن محافظ الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز، موضحًا أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا كون الغاز الطبيعي بلا رائحة في الأصل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر رائحة غاز الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

10 تصريحات لمرتضى منصور هزت عرش الكرة المصرية في 2019

منذ نصف ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

مفاجأة غير سعيدة لجماهير برشلونة بشأن فالفيردي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير البترول يقرر تعيين مساعدًا جديدًا لرئيس شركة "تاون جاس"

تاون جاس: 63 ألف وحدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بداية العام

إيران: رائحة كريهة مجهولة المصدر تثير مخاوف السكان

طهران تختنق بالروائح الكريهة والسلطات لا تعرف ما العمل

التفاصيل الكاملة حول انتشار رائحة كريهة "غامضة" في إيران

تعرفي على أفضل الطرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:52 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

02:58 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status