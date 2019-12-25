بيان عاجل من محافظة الإسكندرية للمواطنين بسبب رائحة الغاز

صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن شركة تاون جاس ستقوم مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ١١ مساء بإضافة رائحة الغاز المعروفة في محطة أبو قير المتواجدة بشارع علي ماهر، وذلك لفترة تتراوح من ساعتين إلى ٣ ساعات، ويشعر بهذه الرائحة المناطق القريبة من المحطة وهي أبو قير، والمعمورة، والطابية.



وطمأن محافظ الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز، موضحًا أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا كون الغاز الطبيعي بلا رائحة في الأصل.

