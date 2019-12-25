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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في عمان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 "، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي. 

اسعار الذهب الأربعاء 25-12-2019 في عمان

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان  في الأيام السابقة في السوق العماني .

اسعار الذهب الأربعاء 25-12-2019 في عمان

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ريال عماني

عيار الذهب

46.86

18.04

اسعار الذهب عيار 24

42.96

16.54

سعر الذهب عيار 22

41.01

15.79

اسعار الذهب عيار 21

35.15

13.53

اسعار الذهب عيار 18

27.34

10.53

سعر الذهب عيار 14

23.43

9.02

سعر الذهب عيار 12

1.457

561.15

اسعار أوقية الذهب

328.04

126.31

اسعار جنيه الذهب

46.862

18.043

اسعار كيلو الذهب

 

اسعار الذهب الأربعاء 25-12-2019 في عمان

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

23 ديسمبر

10.61

13.64

15.91

18.19

22 ديسمبر

10.61

13.64

15.91

18.19

21 ديسمبر

10.61

13.64

15.91

18.18

20 ديسمبر

10.65

13.69

15.98

18.26

19 ديسمبر

10.58

13.60

15.87

18.13

 

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