'الوطنية للإعلام' تعقد اجتماعًا.. وتوجه التهنئة لأسامة هيكل

عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا اليوم، برئاسة حسين زين؛ لبحث عدد من الأنشطة والموضوعات التي تتعلق بالعمل في مختلف قطاعات الهيئة.





وخلال الاجتماع وجه حسين زين وأعضاء الهيئة التهنئة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد توليه حقيبة الوزارة؛ حيث شدد حسين زين على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع الوزير، لتفعيل أليات العمل الإعلامي بالهيئة وقطاعاتها المختلفة.



