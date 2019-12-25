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"الحرية المصري" يفتتح مقر الحزب الجديد ببني سويف (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:52 م
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افتتاح الحزب
افتتاح الحزب
إسلام شعراوي
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افتتح حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مقر الحزب بمحافظة بني سويف، بحضور أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب ومنهم الدكتور أحمد بيومي، والدكتور مجدي علام وطلعت القواس، والمهندس اسماعيل نصر الدين، بالإضافة إلى الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتورة جيهان بيومي أمنية المرأة، ومؤمن سيد أمين الإتصال السياسي والدكتور نور حتة أمين محافظة المنيا، والنائب عاطف عبد الجواد أمين الحزب بالمحافظة.

وشدد الدكتور صلاح حسب الله، على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تفعيل مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة، قائلا: "التواجد الحقيقي للأحزاب هو التواصل مع المواطنين في شتى نطاق الجمهورية فهم الرصيد الحقيقي لتواجد أي حزب".
"الحرية المصري" يفتتح مقر الحزب الجديد ببني سويف (صور)
"الحرية المصري" يفتتح مقر الحزب الجديد ببني سويف (صور)
"الحرية المصري" يفتتح مقر الحزب الجديد ببني سويف (صور)
"الحرية المصري" يفتتح مقر الحزب الجديد ببني سويف (صور)
"الحرية المصري" يفتتح مقر الحزب الجديد ببني سويف (صور)
"الحرية المصري" يفتتح مقر الحزب الجديد ببني سويف (صور)
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خدمة المواطنين حزب الحرية المصري حزب الحرية بني سويف المواطنين

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