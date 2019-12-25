"السعودية للكهرباء" تعلن 6 خطوات للتسجيل في خدمة "حسابي"





قالت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، إن عملية التسجيل في خدمة "حسابي" سهلة ومُيسرة ولا تحتاج سوى دقائق قليلة، عن طريق موقع الشركة الإلكتروني أو زيارة مكتب خدمة المشتركين.





وذكرت شركة الكهرباء، أن التسجيل في "حسابي" يتطلب أن يكون المشترك قد سجل بياناته في موقع الشركة أولاً، ومن ثم البدء في التسجيل في خدمة "حسابي" مباشرة من خلال 6 خطوات بسيطة





وتتمثل الخطوة الأولى في "تعريف الحساب" من خلال الضغط على عرف الآن، ثم الخطوة الثانية اختيار "مالك أو مستأجر" لتحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب





ثم تأتي الخطوة الثالثة والمتمثلة في "تحديد عنوان العداد" وفق خيارات البحث المتاحة، أما الخطوة الرابعة فهي "إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد"، ثم الخطوة الخامسة وتتمثل في "تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار وحالة الاستفادة منه والموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك"، وفي النهاية الخطوة السادسة والأخيرة وهي "اكتمال عملية تعريف الحساب".





الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وتعد أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وساهمت في تقدم ترتيب المملكة في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال إلى المرتبة 18 بين 190 دولة، وفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وذلك من خلال تقليصها عدد إجراءات الحصول على الكهرباء إلى إجراءين، وتخفيض مدة إيصال الخدمة إلى تسعة أيام، بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المشتركين الجدد من خلال خدمة "برق" وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS لتقليل عدد زيارات الموقع، واستحداث مراكز لمتابعة الطلبات.



