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الكنيسة الفرنسيسكانية بالأقصر تحتفل بعيد الميلاد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:49 م
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الاحتفال
الاحتفال
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احتفلت كنيسة العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان بالاقصر، أمس الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد وترأس صلاة القداس الإلهي الأب ميلاد رزق راعي الكنيسة، وشارك في الصلاة الآباء والرهبان الفرنسيسكان، الذين يخدمون في مختلف رعايا إيبارشية طيبة.

حضر الصلاة عدد كبير من الأخوات الراهبات، كما حضر الصلاة والاحتفال عدد كبير من أبناء مختلف الرعايا، وعدد من زوار مدينة الاقصر من جنسيات مختلفة.

وقدمت القراءات والعظات من الآباء الكهنة بلغات مختلفة، قدم الأب ميلاد كلمة موجزة في نهاية القداس، حيث أبدي فيها امتنانه وشكره للجميع الاباء الرهبان والراهبات والحضور، كما قدم شكرًا خاصا لرجال الأمن.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة العائلة المقدسة عيد الميلاد القداس الإلهي الرهبان الفرنسيسكان

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