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تعطيل الدراسة غدًا لطلاب الأزهر بالإسكندرية بسبب الطقس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تقرر أن غدًا الخميس، أجازة للطلاب نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة مع بدء نوة "الفيضة الصغرى".

وأكدت المديرية أنه سيتم تعديل جدول الامتحانات وإعلانه على الصفحة الخاصة بهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتشهد محافظة الإسكندرية، هطول أمطار على أغلب مناطقها، واشتداد السقيع والرياح المليئة بالأتربة، وسط حذر كبير من المواطنين، وذلك مع بدء نوة الفيضة الصغرى.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال هطول الأمطار.
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الكلمات المفتاحية

مصر طلاب طقس اخبار

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