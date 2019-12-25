تعليم الإسكندرية: انتظام الدراسة غدًا في جميع المدارس



وكانت أعلنت المديرية أمس أن اليوم الأربعاء إجازة رسمية بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحالة الطقس غير المستقرة حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.



وتشهد محافظة الإسكندرية، هطول أمطارعلى أغلب مناطقها، وإشتداد للسقيع والرياح المليئة بالأتربة، وسط حذر كبير من المواطنين، وذلك مع بدء نوة الفيضة الصغرى.



ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال هطول الأمطار.



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاربعاء، عن إنتظام الدراسة غدًا الخميس، لجميع المراحل، وذلك رغم حالة الطقس السيئ والأمطار الشديدة التي تشهدها المحافظة، تزامنا مع نوة "الفيضة الصغرى".