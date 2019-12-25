متحف رشيد يهدي الكنيسة مستنسخات لأيقونات العذراء والقديسين

أهدى متحف رشيد الوطني مجموعة من الأيقونات "مستنسخات" إلى كنيسة مار مرقس برشيد من عمل طالبات المشاركات في مجموعة من ورش العمل الفنية خلال الأسابيع الماضية للرسم على البورسلين والفخار بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة رشيد التعليمية.



وتوجه وفد من متحف رشيد الوطني بقيادة الدكتور سعيد رخا مدير عام المتحف وبمصاحبة الطالبات والمتطوعين ورئيس القسم التعليمى بالمتحف ورئيس قسم الموهوبين بإدارة رشيد التعليمية إلى الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



حيث أهدى الوفد مجموعة رائعة من الأيقونات المسيحية الخاصة بكنائس رشيد من إنتاج المتطوعين بالقسم التعليمي في المتحف، والذين قاموا أيضًا تزيين شجرة عيد الميلاد.



وكان في استقبال الوفد القمص لوقا أسعد راعى كنيسة مار مرقس برشيد، والذي عبر عن سعادته الكبيرة لهذه الزيارة وجمال الأعمال الفنية وروعتها معربًا عن تقديره لوزارة السياحة الآثار المصرية ومجهودات قطاع المتاحف فى التأكيد على الهوية الوطنية المصرية ورعاية المواهب الشابة من أبناء مدينة رشيد.



وجاءت المبادرة برعاية قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بتوجيهات من مؤمن عثمان رئيس القطاع والهادفة إلى تفعيل دور المتحف في التواصل مع المجتمع والمشاركة فى المناسبات الوطنية والدينية المختلفة، وفي إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.