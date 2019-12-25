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صراع إنجليزي على ضم مدافع نابولي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:40 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "التيلجراف" البريطانية فإن السيتي واليونايتد يرغبان في تدعيم خط الدفاع في يناير المقبل بجلب المدافع السنغالي والذي يعد أحد أبرز المدافعين في أوروبا.

وأضافت الصحيفة بأن كوليبالي حريص على مغادرة نابولي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولا يفضل البقا في النادي الإيطالي ونفتح بقوة لخوض تجربة جديدة في ناد أخر.

وأشارت الصحيفة بأن كلا الناديين سيتواصلان في الأيام القليلة المقبلة مع إدارة نابولي لمعرفة سعر كوليبالي والدخول في مفاوضات للحصول على خدماته.

وقدم فريق نابولي هذا الموسم مستويات ضعيفة حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز الثامن على سلم ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة.
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