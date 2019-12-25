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yalla kora اون سبورت مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش yalla shoot بث مباشر مباراة المصري والطلائع كورة لايف المصري
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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يقدم لكم الفجر الرياضي بثا مباشرا لمباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز من استاد السويس.
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد
7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه
7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى
المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم
وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.
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