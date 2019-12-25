yalla kora اون سبورت مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش yalla shoot بث مباشر مباراة المصري والطلائع كورة لايف المصري

يقدم لكم الفجر الرياضي بثا مباشرا لمباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز من استاد السويس.





ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.