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yalla kora اون سبورت مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش yalla shoot بث مباشر مباراة المصري والطلائع كورة لايف المصري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بثا مباشرا لمباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز من استاد السويس.


ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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