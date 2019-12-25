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كورة لايف مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش المصري hd

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن إيهاب جلال وطارق يحيي المديران الفنيان للمصري البورسعيدى وطلائع الجيش تشكيلة فريقهما التى ستخوض المباراة المرتقبة بعد قليل باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى الممتاز والتى يبحث فيها الفريقان عن الثلاث نقاط للعبور من النفق المظلم الذى وضعوا أنفسهم فيه منذ انطلاق المسابقة وأصبح لكل نقطة حسابها، حيث من المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو.

بينما يخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد ناصف وعلى الفيل وأحمد علاء وأحمد سمير، وفى الوسط فرانك ستيفن ومهند لاشين وإسلام كمال وكريم طارق، وفى الهجوم تالا نداى وناصر منسى.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وضم طارق يحيى 20 لاعبًا في قائمة الفريق لمباراة المصري، وضمت القائمة كلاً من: "محمد بسام وكريم طارق وأحمد داوودا وعمرو السيسى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وأحمد كابوريا وأحمد علاء وعمرو جمال وفرانك ستيفن وتالا نداى ومحمد سمير ومحمد شحاته ومحمد ناصف وخالد سطوحى ومهند لاشين واسلام سرى وناصر منسى وأحمد سمير".

وشهدت القائمة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى غاب على أثرها المباراتين الأخيرتين.

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