Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحجوب: الجيش الليبي سيصعّد من عملياته العسكرية حتى السيطرة على طرابلس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:23 م
Advertisements
العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب
الفجر السعودي
Advertisements

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش سيصعّد من عملياته العسكرية، ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق خلال الأيام المقبلة، حتّى حسم المعركة والسيطرة على وسط العاصمة طرابلس".

هذا وتحدّث العميد خالد المحجوب، عن تصعيد عسكري مرتقب من طرف قوات الجيش الليبي، لافتاً إلى أن الميليشيات ستكون تحت مرمى نيران الجيش، عقب إغلاق عليها كل الممرات والطرق ويفرض عليها حصاراً في مواقعها، وإن الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم المعركة، من دون استخدام الأسلحة التدميرية والتأثير على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة.

وتسود حالة ترقب في ليبيا، للخيارات التي سينتهجها الجيش الليبي بعد انقضاء المهلة التي منحها لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت، والتي تنتهي منتصف ليل اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق، أفاد العميد محجوب، بأن قرار ما بعد المهلة يعد من سلطة وصلاحيات القيادة العامة للجيش، مشيراً إلى أن "القيادة منحت فرصة للميليشيات المسلحة، قوبلت بتعنّت وعدم انصياع منهم، وإن استمرارهم في المعركة سيؤدي إلى القضاء عليهم".

كما أكد العميد محجوب، على أن الجيش سيطر على مقري كلية الشرطة وإدارة الجوازات والجنسية في منطقة صلاح الدين، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق.

وأضاف أن قوات الجيش تستمر في التقدم وتواصل القضاء على الميليشيات في مواقعهم، مؤكداً على أنّها نجحت، اليوم الأربعاء، في السيطرة على مساكن في الجهة المقابلة لمحور صلاح الدين.

وتقدمت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، في عدة مناطق جنوب طرابلس على غرار محوري عين زارة ووادي الربيع عقب مواجهات مسلحة دارت، يوم أمس الثلاثاء، بينما تدور الآن مواجهات عنيفة مع قوات حكومة الوفاق الوطني في طريق المطار، الذي يعتبر منطقة اشتباك رئيسية يتبادل فيها الطرفان السيطرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس المحجوب الجيش الليبي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد حسم صفقة القرن في ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 11 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يضع شعار كأس العالم على قميصه بشرط

منذ ساعة و 15 دقيقة

كهربا ينتظر "ساعة الصفر" من فايلر

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير سعيدة لجماهير برشلونة بشأن فالفيردي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يعلق على أنباء إيقاف عملية طرابلس

الجيش الليبي: معركة طرابلس ستحسم بعد أيام قليلة

اتهام رسمي.. الجيش الليبي يتهم قطر وتركيا بتمويل الإرهاب

الجيش الوطني الليبي ينصب كمائن لميليشا الوفاق في طرابلس

الجيش الليبي يقصف مواقع قوات الوفاق في سيدي فرحات جنوب طرابلس

الجيش الليبي يعلن استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسير

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:52 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

02:58 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

02:18 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status