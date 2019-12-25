المحجوب: الجيش الليبي سيصعّد من عملياته العسكرية حتى السيطرة على طرابلس





قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب ، مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش سيصعّد من عملياته العسكرية، ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق خلال الأيام المقبلة، حتّى حسم المعركة والسيطرة على وسط العاصمة طرابلس".





هذا وتحدّث العميد خالد المحجوب، عن تصعيد عسكري مرتقب من طرف قوات الجيش الليبي، لافتاً إلى أن الميليشيات ستكون تحت مرمى نيران الجيش، عقب إغلاق عليها كل الممرات والطرق ويفرض عليها حصاراً في مواقعها، وإن الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم المعركة، من دون استخدام الأسلحة التدميرية والتأثير على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة.





وتسود حالة ترقب في ليبيا، للخيارات التي سينتهجها الجيش الليبي بعد انقضاء المهلة التي منحها لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت، والتي تنتهي منتصف ليل اليوم الأربعاء.





و في هذا السياق، أفاد العميد محجوب، بأن قرار ما بعد المهلة يعد من سلطة وصلاحيات القيادة العامة للجيش، مشيراً إلى أن "القيادة منحت فرصة للميليشيات المسلحة، قوبلت بتعنّت وعدم انصياع منهم، وإن استمرارهم في المعركة سيؤدي إلى القضاء عليهم".





كما أكد العميد محجوب، على أن الجيش سيطر على مقري كلية الشرطة وإدارة الجوازات والجنسية في منطقة صلاح الدين، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق.





وأضاف أن قوات الجيش تستمر في التقدم وتواصل القضاء على الميليشيات في مواقعهم، مؤكداً على أنّها نجحت، اليوم الأربعاء، في السيطرة على مساكن في الجهة المقابلة لمحور صلاح الدين.





و تقدمت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، في عدة مناطق جنوب طرابلس على غرار محوري عين زارة ووادي الربيع عقب مواجهات مسلحة دارت، يوم أمس الثلاثاء، بينما تدور الآن مواجهات عنيفة مع قوات حكومة الوفاق الوطني في طريق المطار، الذي يعتبر منطقة اشتباك رئيسية يتبادل فيها الطرفان السيطرة.



