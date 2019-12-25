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موقع أمريكي: ترامب ينفق أموال دافعي الضرائب للعب الجولف

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:19 م
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الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
ترجمة- دينا قدري
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دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاتورة الجولف التي يمولها دافعو الضرائب إلى ما يزيد عن 118 مليون دولار في زيارته السادسة والعشرين لـ"مار إيه لاجو"، منتجعه الربحي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مع زيارة يوم السبت إلى ملعبه في ويست بالم بيتش المجاورة.

فقد كشف موقع "هافينجتون بوست" الأمريكي أن الرئيس ترامب أنفق منذ بداية ولايته 118,3 مليون دولار لإتقان لعبة الجولف، أي ما يعادل ما أنفقه الرئيس السابق باراك أوباما خلال فترة رئاسته التي استمرت لمدة ثمانِ سنوات. 

وأضاف الموقع أن ترامب أمضى في الملاعب حتى الآن ما يعادل 227 يومًا، مقابل 88 يومًا أمضاها أوباما خلال الفترة نفسها من ولايته. ويمثل مبلغ الـ118,3 مليون ما يعادل 296 عامًا من الراتب السنوي للرؤساء الأمريكيين: 400 ألف دولار سنوياً.

ومن بين الـ118,3 مليون دولار، ذهب ما لا يقل عن عدة ملايين إلى سجلات النقد الخاصة بترامب، لأن عملاء الخدمة السرية وموظفي البيت الأبيض ومسؤولين آخرين في الإدارة يبقون ويأكلون في فنادقه وملاعب الجولف الخاصة به.

ولا يمكن تحديد المبلغ المحدد الذي يدخل لحساب ترامب لأن البيت الأبيض يرفض الكشف عن عدد مساعدي ترامب الذين كانوا يقيمون في ممتلكاته عندما يزورهم ولن تقوم الإدارة بتسليم الإيصالات الخاصة بالرسوم.

كما تجاهل البيت الأبيض أيضًا استفسارات بشأن شركاء ترامب في لعب الجولف، في استمرار لممارسته للحفاظ على سرية هذه المعلومات ما لم يلعب مع أحد المشاهير أو مع السناتور ليندساي جراهام، على عكس الإدارات السابقة التي كانت تكشف بشكل روتيني عن شركاء الرئيس في لعب الجولف.

وبعد مرور ثلاث سنوات فقط على رئاسته، تجاوزت نفقات السفر والأمان الخاصة بترامب لهواية الجولف، النفقات المقدرة لثماني سنوات التي تكبدتها أسرة أوباما للسفر بملايين الدولارات.

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