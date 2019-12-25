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افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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افتتحت الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، اليوم، معرضًا للمنتجات بمركز التجارب والبحوث الزراعية، تحت شعار "جودة عالية بأسعار تنافسية"، بحضور الدكتور جمال محمود مصطفى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح إمام مدير المركز، وعددا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

من جانبه، أكد وكيل الكلية، أن جميع المنتجات من إنتاج مركز التجارب والبحوث الزراعية، وتعتبر هذه المعارض انعكاسًا حقيقيًا لما تقوم به جامعة الفيوم من خدمة المجتمع المحلي، وأن المنتجات تباع بأسعار مدعمة مع الاهتمام بتطبيق الاشتراطات الصحية في التغليف والعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يضم منتجات غذائية متنوعة شملت الألبان واللحوم والمخبوزات وبعض نباتات الزينة.
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
افتتاح معرض منتجات غذائية بـ"زراعة الفيوم" (صور)
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مصر مركز تجارب زراعة الفيوم زراعة اخبار

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