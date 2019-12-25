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حملة أمنية بجازان تتطيح بعصابة مسلحة تخصصت في السلب وتهريب المخدرات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطاحت الحملة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير شرق جازان، اليوم الأربعاء، بعصابة مسلحة ومجموعة من مخالفي نظام الإقامة، وكمية كبيرة من المهربات والشراب المسكر المعد من قبل مجهولي الهوية للبيع والترويج، وذلك تزامناً مع فترة الاختبارات.

أشرف محافظ الداير نايف بن لبدة، في حضور القيادات الأمنية على حملة أمنية واسعة استهدفت عصابة مسلحة امتهنت التهريب والترويج والسلب، وداهمت الفرق الأمنية المشكلة من دوريات محافظة الداير وشرطة الداير وقيادة الأفواج الأمنية والفصيل الجبلي بحرس الحدود، وكر العصابة في أحد الجبال الوعرة وشديدة الانحدار.

واطلقت العصابة النار على رجال الأمن؛ لثنيهم عن مواصلة تمشيط المنطقة والوصول إلى أوكارهم، إلا أن الخطط المدروسة والموضوعة لمثل هذه الظروف ساهمت في نجاح رجال الأمن في السيطرة على الموقف؛ ما استدعى الرد بالمثل على مصادر النيران، والقبض على أفراد العصابة بأسلحتهم التي استخدموها في مهاجمة رجال الأمن.

وبتمشيط المواقع الوعرة التي يشتبه باتخاذ المخالفين منها مواقع لهم يتحصنون بها، ألقت الفرق الأمنية القبض على مجموعة من المتسللين وأحبطت عمليات تهريب كمية من القات المخدر، وأفشلت الحملة الأمنية المشتركة عملية ترويج كمية من الشراب المسكر كان معداً في عبوات جاهزة للبيع والترويج.

كما أكد محافظ الداير، على أن مثل هذه الحملات الأمنية تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه، وتحقيقاً للأمن والقضاء على الظواهر السلبية، مشيراً إلى أن مثل هذه الحملات تقوم بها فرق أمنية متمكنة، بعد عمليات رصد ومتابعة ودراسة للحالة الأمنية والتضاريسية.

ولفت إلى أن الحملة الأمنية في الفترة الأخيرة كانت متأهبة؛ لمتابعة ورصد أي نشاط لترويج وبيع المخدرات كون ضعاف النفوس يستغلون فترة الاختبارات لترويج خبثهم، وتم إحباط ترويج كمية من المسكر والقات المخدر، وتم إلقاء القبض على عصابة مسلحة وتم إحالة المقبوض عليهم والمقبوضات لجهات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات.

وأعرب المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة، عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في التصدي لعمليات التهريب والتسلل، سائلًا الله أن يحفظ بلادنا تحا قيادة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

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الكلمات المفتاحية

حملة أمنية بجازان حملة أمنية جازان المخدرات

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