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أسطورة مانشستر يونايتد: مشاهدة مباريات الفريق الآن أشبه برجل كبير يمارس الجنس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:24 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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وصف النجم الفرنسي المعتزل وأسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق "إيريك كانتونا" مشاهدة فريقه حالياً تحت قيادة النرويجي "أولي جونار سولشاير" بمشاهدة "رجل عجوز يلعب باليه.

 

وتحدث كانتونا لشبكة OTRO  في تصريحات تناقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية قائلاً: " مانشستر يونايتد يحتل مكانة كبيرة في قلبي".

 

وتابع: " لكن مشاهدة الفريق في الوقت الحالي، تشبه مشاهدة رجل عجوز متقدم في السن، يقوم بحركات الباليه".

 

وأضاف: " يقوم الفريق بفعل ما في وسعه، لكن في النهاية يبدو الوضع محبطاً للجميع، تشبيه الرجل العجوز مستعاراً، في إشارة لعجز الفريق".

 

 

وأضاف: " سيعود اليونايتد في المستقبل، لأنه ببساطة أحد أكبر أندية العالم، أثق في ذلك".

 

 

ولعب كانتونا في صفوف مانشستر يونايتد في فترة التسعينات، حيث ارتدى قميص الشياطين الحمر في 5 مواسم مسجلاً 82 هدفاً.

 

وعرف عن كانتونا عصبيته وإثارته للجدل دائماً، حيث أن صاحب الـ 53 عاماً له واقعة شهيرة في الدوري الإنجليزي، حينما ركل أحد المشعجين، خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي في عام 1995.

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

 

وسيستضيف اليونايتد غداً  الخميس فريق نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد، في جولة البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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