مفاجأة.. مطالب تشيلسي لبيع نجمه تقضي على أمال عملاق إيطالي في ضمه

أظهر واحد من كبار الدوري الإيطالي رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع نجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إنتر ميلان يستهدف ضم ألونسو

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو مدافع نادي تشيلسي في الشتاء القادم.





شرط تشيلسي للتخلي عن ألونسو

وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي يشترط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو للموافقة على بيع ألونسو في يناير القادم.





ولكن حسب ما ذكرته الصحيفة فأن مطالب نادي تشيلسي المادية للموافقة على رحيل ماركوس ألونسو قد تدفع نادي إنتر ميلان إلى الانسحاب من الصفقة.





مشاركات ماركوس ألونسو مع نادي تشيلسي

وقد شارك ماركوس ألونسو في 14 مباراة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.





ترتيب تشيلسي وإنتر ميلان في دورياتهم

ويتواجد نادي نشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 42 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.