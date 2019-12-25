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حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:28 م
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بوابة الفجر
أحمد الباهي
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فوجئ أهالي قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم، باندلاع حريق ضخم من مقر الشركة المنفذة للطريق الإقليمي، وقد تبين اشتعال النيران في سيارات مواد بترولية تابعة لشركة بتروجيت.

على الفور، تضافرت الجهود ووجه محمود المرسي رئيس المدينة أوامره، وتوجهت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث ونجحت في إخماد الحريق، فيما لم يقع خسائر في الأرواح، ولم يُعرف سبب الحريق.

يجدر الإشارة إلى أن محافظة المنوفية تواجه خلال الساعات الأخيرة طقس سيئ، وتغير في الأحوال الجوية.
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
حريق هائل يشتعل سيارات مواد بترولية في "الباجور" بالمنوفية (صور)
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