عميد علوم الفيوم: تم رفع حالة الاستعداد القصوى لتهيئة الجو الملائم للطلاب خلال الامتحانات

تفقد الدكتور عرفه صبري، عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقه الرابعة.



وأكد عميد الكلية، على تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش أثناء الامتحانات بكل حسم، مشيرًا إلى تواجد رؤساء الكنترول والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتثنى للطلاب والطالبات أداء الامتحانات على أفضل وجه.



وشدد "صبري" على الملاحظين بعدم السماح للطلاب الدخول إلى لجان امتحاناتهم بالتليفون المحمول، والتنبيه عليهم بترك متعلقاتهم خارج اللجان، مع ضرورة توافر وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، والحرص على توافر الأطقم الطبية من الإدارة العامة للخدمات الطبية بالكلية، لأتخاذ أية إجراءات احترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب.

