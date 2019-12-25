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خالد عليش وريم مصطفى ضيفا ON Set

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:19 م
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خالد عليش
خالد عليش
الفجر الفني
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يحل الإعلامي والفنان خالد عليش ضيفا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يوم الخميس المقبل، 26 ديسمبر.

 

يتحدث خالد خلال اللقاء عن أعماله الفنية الأخيرة، وعمله الإذاعي، واستعدادته للعام الجديد على المستوى المهني والشخصي.

 

كما تحل الفنانة ريم مصطفى ضيفة على البرنامج يوم الجمعة المقبل، 27 ديسمبر، لتتحدث خلال اللقاء عن مشاركاتها الفنية الأخيرة، والأدوار التي تستعد لها حاليًا، وتوقعاتها للعام الجديد.

 

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

خالد عليش وريم مصطفى ضيفا ON Set
خالد عليش وريم مصطفى ضيفا ON Set
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