الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)

بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأهالي ذوي أصحاب الهمم "ذوي القدرات الخاصة"، وفي إحتفالية "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، قدم سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" برفقة مجموعة من أصحاب الهمم الأطفال أغنية أعدت خصيصاً للمناسبة حملت عنوان "بطل الحكاية" شارك بأدائها الى جانبه "ندى" من متحديه إعاقة بصرية، و"عبد الرحمن" متحدى إعاقة بصرية، و"هشام" متحدى إعاقة التوحد، وقدمها في ختام الإحتفالية وسط تفاعل وتأثر كبيرين من الحضور في مركز المنارة "للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.

وأعرب الجسمي عن فخره وسعادته بمشاركته، والوقوف الى جانب أصحاب الإصرار والطموح والتحدي في مختلف المجالات، حيث قال عبر جميع مواقعه الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي: "مشاركتنا بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية إهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم باحتفاليتهم #قادرونباختلاف 2 تدعونا للفخر والسعادة كمصريين وعرب .. ومشاركتي لأحبابي من ذوي القدرات الخاصة في أغنية #بطلالحكاية محطة إنسانية سأفتخر بها دائماً"، مشيداً بعملية تنظيم وتنوع فقرات الحفل، شاكراً أخيه وصديقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إهتمامه ومتابعته المستمرة.

حملت أغنية "بطل الحكاية" ألحان هشام جمال، وكتبها الشاعر محمد إبراهيم، وقام بتوزيعها موسيقياً "مادي" وقام بعملية هندسة الصوت ومكساج بيشوي مجدي، حيث جاء في كلماتها المعبرة والمؤثرة:

أنا عندي حلم .. و ف يوم أكيد هقدر وأطول أبعد سما

أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمه من غير ترجمه

‎بحلم يكونلي في يوم كيان وآخد مكان وأوصل لأحلامي

انما الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا قبله مضلمه

هذا وتضمنت الاحتفالية "قادرون باختلاف 2" مجموعة من الفقرات التي كشفت مقدرة أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة على إنجازاتهم في جميع المجالات الثقافية والعلمية والرياضية على مستوى جمهورية مصر وفي العالم من خلال مشاركاتهم المتنوعة.