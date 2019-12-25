Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:04 م
Advertisements
الجسمي
الجسمي
أحمد رمضان متولي
Advertisements

بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأهالي ذوي أصحاب الهمم "ذوي القدرات الخاصة"، وفي إحتفالية "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، قدم سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" برفقة مجموعة من أصحاب الهمم الأطفال أغنية أعدت خصيصاً للمناسبة حملت عنوان "بطل الحكاية" شارك بأدائها الى جانبه "ندى" من متحديه إعاقة بصرية، و"عبد الرحمن" متحدى إعاقة بصرية، و"هشام" متحدى إعاقة التوحد، وقدمها في ختام الإحتفالية وسط تفاعل وتأثر كبيرين من الحضور في مركز المنارة "للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.

 

وأعرب الجسمي عن فخره وسعادته بمشاركته، والوقوف الى جانب أصحاب الإصرار والطموح والتحدي في مختلف المجالات، حيث قال عبر جميع مواقعه الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي: "مشاركتنا بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية إهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم باحتفاليتهم #قادرونباختلاف 2 تدعونا للفخر والسعادة كمصريين وعرب .. ومشاركتي لأحبابي من ذوي القدرات الخاصة في أغنية #بطلالحكاية محطة إنسانية سأفتخر بها دائماً"، مشيداً بعملية تنظيم وتنوع فقرات الحفل، شاكراً أخيه وصديقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إهتمامه ومتابعته المستمرة.

 

حملت أغنية "بطل الحكاية" ألحان هشام جمال، وكتبها الشاعر محمد إبراهيم، وقام بتوزيعها موسيقياً "مادي" وقام بعملية هندسة الصوت ومكساج بيشوي مجدي، حيث جاء في كلماتها المعبرة والمؤثرة:

 

أنا عندي حلم .. و ف يوم أكيد هقدر وأطول أبعد سما

أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمه من غير ترجمه

بحلم يكونلي في يوم كيان وآخد مكان وأوصل لأحلامي

انما الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا قبله مضلمه

 

هذا وتضمنت الاحتفالية "قادرون باختلاف 2" مجموعة من الفقرات التي كشفت مقدرة أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة على إنجازاتهم في جميع المجالات الثقافية والعلمية والرياضية على مستوى جمهورية مصر وفي العالم من خلال مشاركاتهم المتنوعة.

الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
الجسمي يغني "بطل الحكاية" لذوي القدرات الخاصة أمام الرئيس السيسي (فيديو وصور)
Advertisements

أخبار تهمك

كهربا ينتظر "ساعة الصفر" من فايلر

منذ ساعة الا ربع

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة غير سعيدة لجماهير برشلونة بشأن فالفيردي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يضع شعار كأس العالم على قميصه بشرط

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن موعد حسم صفقة القرن في ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:52 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

02:58 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

02:18 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status