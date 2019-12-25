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"الزراعة" تكشف سبب انخفاض أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ20%

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه منذ عامين وعدت الوزارة بانخفاض أسعار اللحوم بنسبة من 10-20 %، وقد حدث هذا بالفعل بعد اتخاذ عدة إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، والذي ساهم في توقف استيراد عجول الذبح الفوري وعجول التسمين.

وأوضح "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة اهتمت بالزيادة العديدة والكمية لرؤوس الحيوانات الموجودة من خلال المشروع القومي للبتلو والذي كان من قبل يسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف حيوان سنويًا من البتلو، بما يساهم في زيادة الانتاج من اللحوم.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أنه حتى الآن تم إقراض ما يقرب من 835 مليون جنيه لعدد 5800 مستفيد، بـ 61 ألف ماشية ضمن مشروع البتلو، ونسبة استرداد القروض وصلت لـ 100% بما يعكس وعي المستفيدين من المشروع والرقابة المستمرة من الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك مشروع آخر لملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر الماشية والاستفادة من مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.
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