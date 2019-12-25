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الكاردينال أنطونيوس نجيب يستقبل وفدًا من الأباء المطارنة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:15 م
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الكاردينال أنطونيوس نجيب
الكاردينال أنطونيوس نجيب
ماريان عيد
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استقبل اليوم الأربعاء، صاحب الغبطة الكاردينال أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، وفدًا من الأباء المطارنة للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان قد تراس الثلاثاء صاحب الغبطة الكاردينال انطونيوس نجيب قداس عيد الميلاد المجيد بحضور عدد من الأساقفة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية.

وتحتفل الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.
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