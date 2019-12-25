الكاردينال أنطونيوس نجيب يستقبل وفدًا من الأباء المطارنة



وكان قد تراس الثلاثاء صاحب الغبطة الكاردينال انطونيوس نجيب قداس عيد الميلاد المجيد بحضور عدد من الأساقفة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية.



وتحتفل الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية والروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل البروتستانتية به يوم 5 من يناير المقبل، ليأتي أخر من يحتفل به هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حيث يترأس قداس العيد مساء يوم 6 من يناير المُقبل.



استقبل اليوم الأربعاء، صاحب الغبطة الكاردينال أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، وفدًا من الأباء المطارنة للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.