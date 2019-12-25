كهربا ينتظر "ساعة الصفر" من فايلر

أتم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للعودة مجدداً للماركة في المبارايات بصورة طبيهية ، تحت إشراف السويسرى توماس بينكيل، مدرب الأحمال.











وينتظر كهربا، إشارة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي، بعد خوضه تدريبات منفرده في الفترة الماضية.











ومن المقرر أن يعقد كهربا، جلسة مع فايلر، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وقد يظهر في مران الفريق مع اللاعبين عقب مواجهة بلاتينيوم.







أعلن النادي الأهلي خلال الأيام الماضية عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.





