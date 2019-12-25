احذر.. تعرف على حالة الطقس غداً وأماكن سقوط الأمطار الرعدية

شهدت أغلب محافظات مصر اليوم، اضطراباً شديداً في حالة الطقس، وعدم استرار في الأحوال الجوية.





طقس اليوم





نشطت الرياح المثيرة للأتربة والرمال، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.





حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً





ويتوقع خبراء الأرصاد، زيادة فرص سقوط الأمطار، في الكثير من محافظات مصر تستمر من اليوم إلى الجمعة المقبل، وستكون رعدية على السواحل الشمالية.





توقعات طقس الخميس





وبحسب توقعات الأرصاد، فيسود البلاد غداً الخميس الموافق 26/12/2019، طقساً مائلاً للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلاً.





درجات الحرارة المتوقعة





وقالت الهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، ستشهد انخفاضاً، يصل إلى حد السقيع على المزروعات ووسط سيناء.





سقوط أمطار





وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع توقعات بفرص سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتمتد الأمطار قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.





اضطراب الملاحة





وستؤدي الرياح النشطة على أغلب الأنحاء إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ما يعيق حركة الصيد والملاحة.



















