حقيقة أزمة فرجاني ساسي ومرتضى منصور

كشف الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك، حقيقة أزمته مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وقيامه بنشر تغريدة يهاجمه فيها.

وأكد ساسي أن التغريدة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحمل اسمه "مزورة"، مؤكداً أن هذا الأكونت لا يمثله.

ونشر فرجانى ساسى عبر حسابه الشخصى والموثق على تويتر نص التغريدة المزورة معلقاً: "ليست حقيقية"، وتضمنت التغريدة المزورة أنه اللاعب تعرض للإهانة لفظياً من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وصلت للبصق رغم صمته على تأخر مستحقاته واحترامه لفارق السن بينه وبين رئيس النادى، معلناً الرحيل عن القلعة البيضاء، وهى التصريحات التى نفاها نجم نسور قرطاج حرصًا على علاقته بجماهير الزمالك.

يذكر أن ساسى انضم إلى الزمالك فى الموسم الماضى قادمًا من النصر السعودى وقدم موسما رائعا مع الفريق الأبيض ثم تذبذب مستواه مع الفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى بطولة الكونفدرالية فى نسختها التى توج الفريق بلقبها.