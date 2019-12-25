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خادم الحرمين يشدد على مواصلة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:13 م
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الفجر السعودي
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على العزم بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".
وجاءت تأكيدات خادم الحرمين خلال ترؤسه، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، حيث توجه بالشكر لله تعالى على ما حملته ميزانية العام المالي 1441-1442هـ (2020) من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في السعودية.
رؤية السعودية 2030:
هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.
نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
في 2 رمضان 1437 هـ - 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
برامج الرؤية
هي منظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب متابعـة المبادرات وتنفيذها، وهي:
برنامج التحول الوطني 2020
برنامج ريادة الشركات الوطنية
برنامج تحقيق التوازن المالي
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
برنامج الإسكان
برنامج تطوير القطاع المالي
برنامج الشراكات الاستراتيجية
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
برنامج جودة الحياة
برنامج التخصيص
برنامج تعزيز الشخصية السعودية
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
جدد الملك سلمان التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وجاءت تأكيدات خادم الحرمين خلال ترؤسه، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، حيث توجه بالشكر لله تعالى على ما حملته ميزانية العام المالي 1441-1442هـ (2020) من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في السعودية.
رؤية السعودية 2030:
هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.
نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
في 2 رمضان 1437 هـ - 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
برامج الرؤية
هي منظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب متابعـة المبادرات وتنفيذها، وهي:
برنامج التحول الوطني 2020
برنامج ريادة الشركات الوطنية
برنامج تحقيق التوازن المالي
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
برنامج الإسكان
برنامج تطوير القطاع المالي
برنامج الشراكات الاستراتيجية
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
برنامج جودة الحياة
برنامج التخصيص
برنامج تعزيز الشخصية السعودية
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
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