Advertisements
Advertisements
Advertisements

خادم الحرمين يشدد على مواصلة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:13 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
Advertisements
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على العزم بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".

جدد الملك سلمان التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاءت تأكيدات خادم الحرمين خلال ترؤسه، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، حيث توجه بالشكر لله تعالى على ما حملته ميزانية العام المالي 1441-1442هـ (2020) من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في السعودية.

رؤية السعودية 2030:
هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.

نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.

في 2 رمضان 1437 هـ - 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة 2030".

برامج الرؤية
هي منظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب متابعـة المبادرات وتنفيذها، وهي:

برنامج التحول الوطني 2020
برنامج ريادة الشركات الوطنية
برنامج تحقيق التوازن المالي
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
برنامج الإسكان
برنامج تطوير القطاع المالي
برنامج الشراكات الاستراتيجية
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
برنامج جودة الحياة
برنامج التخصيص
برنامج تعزيز الشخصية السعودية
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رؤية 2030 المملكة السعودية اصلاحات

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن موعد حسم صفقة القرن في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ أقل من نصف ساعة

أسرار هامة في رحيل مدرب أحمال الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

نص المرسوم الملكي حول الميزانية الجديدة لعام 2019

بالأرقام.. وزير المالية يسرد الإنجازات وبشائر الخير

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:58 م

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

02:18 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status