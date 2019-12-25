خادم الحرمين يشدد على مواصلة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030

جدد الملك سلمان التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على العزم بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".وجاءت تأكيدات خادم الحرمين خلال ترؤسه، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، حيث توجه بالشكر لله تعالى على ما حملته ميزانية العام المالي 1441-1442هـ (2020) من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في السعودية.رؤية السعودية 2030:هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.في 2 رمضان 1437 هـ - 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة 2030".برامج الرؤيةهي منظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب متابعـة المبادرات وتنفيذها، وهي:برنامج التحول الوطني 2020برنامج ريادة الشركات الوطنيةبرنامج تحقيق التوازن الماليبرنامج صندوق الاستثمارات العامةبرنامج الإسكانبرنامج تطوير القطاع الماليبرنامج الشراكات الاستراتيجيةبرنامج خدمة ضيوف الرحمنبرنامج جودة الحياةبرنامج التخصيصبرنامج تعزيز الشخصية السعوديةبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية