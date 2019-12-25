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"خالد بن الوليد" يُعيد يوسف شعبان للدراما الدينية بعد قرار اعتزاله

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:09 م
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خالد بن الوليد
خالد بن الوليد
أحمد رمضان متولي
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قرر الفنان القدير يوسف شعبان العودة في قرار اعتزال التمثيل نهائيا والذي قد أعلنه منذ فترة، وذلك بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه في مسلسل "سيف الله"، مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي،

 

وقال شعبان في تصريحات صحفية، أنه تعاقد رسميا على المسلسل الأيام الماضية وذلك بعد اعجابه بالشخصية على الورق الأمر الذي جعله يتحمس لخوض التجربة، مضيفاً أن السيناريست إسلام حافظ "شاطر" وقدم ورق مميز.

 

وأكد شعبان  مشيرًا إلى أنه لاحظ الدقة التاريخية والاعتماد على مصادر موثوقة منذ قراءته الحلقة الأولى، مشيرا إلي أن خبرته في المسلسلات الدينية والتاريخية تجعله يستطيع الحكم على جودة تنفيذ العمل.

 

وأضاف شعبان أن أسباب تحمسه للعودة هو العمل مع رؤوف عبد العزيز المخرج، الذي تتميز أعماله بالعمق وتكشف عن مخرج صاحب رؤية وعلى دراية ومعرفة كبيرة بإدارة الفنان، الأمر الذي تأكد منه بعد عقد جلسات جمعته بعبد العزيز جعلته يشعر أنه سوف يكون في يد أمينة مع مخرج مثقف.

 

وأكد شعبان أنه يري هذا المسلسل بمثابة عودة قوية للدراما الدينية خلال الفترة الحالية، في ظل وجود شركة انتاج و منتج كبير يسعى جاهدا لتوفير كل السبل لخروج بالعمل بالشكل الذي يليق به، ولا تبخل نهائيا بأي شيئ وهذا ما اتضح لي حينما شاهدت الديكورات والملابس وغيرها من الأشياء التي يتطلبها العمل .

 

يذكر أن مسلسل "سيف الله" من بطولة النجم عمرو يوسف ويوسف شعبان وعدد كبير من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعا، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي.

 

ويعد النجم يوسف شعبان من أباطرة الدراما الدينية والتاريخية في مصر، حيث قدم 15 عملا من هذه الفئة خلال مشواره الفني، جسد في كل عمل منها شخصية تقمصها باحتراف ولمست وجدانا، ولعل أبرز هذه الأعمال "محمد رسول الله والكعبة المشرفة و عنترة والزير سالم و الأزهر الشريف منارة الإسلام ومحمد رسول الله إلى العالم" وغيرها من الروائع التي شكلت وجدان أجيال متعاقبة من الوطن العربي كله.

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