عبد الله أحمد محمدين يفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس مصر للسباحة لذوي الهمم

نجح عبد الله أحمد محمدين أبو النصر فى الفوز بالمركز الثاني، في منافسات بطولة كأس مصر للسباحة للإعاقات الحركية والتى أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 22 ـ 23 ديسمبر الجارى بنادى الصيد بالدقى.

وشهدت منافسات كأس مصر لذوي الهمم للإعاقات الحركية منافسة قوية، ونجح عبد الله في تقديم مستوى مميز ونال إشادة الجميع.

وفاز عبد الله بالمركز الثاني في منافسات 50 متر، وشهدت البطولة تواجد الكابتن خالد حسن عضو اللجنة البارالمبية، بالإضافة لمدرب منتخب مصر والمدير الإداري.