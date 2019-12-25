نجم الشرطة الصاعد ينضم لمعسكر منتخب الشباب

انضم اللاعب محمد حسين عبد الوهاب، ظهير أيمن فريق اتحاد الشرطة، لمعسكر الفراعنة، بقيادة كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا.





وضم ربيع ياسين 54 لاعبا في قائمة المنتخب المصري للشباب ، تم تقسيمها إلى قائمتين، وذلك لاختيار أفضل العناصر.





تضم المجموعة الأولى 24 لاعبا وتلعب مباراتين يومى27 و31 ديسمبر الحالي مع فاركو بالإسكندرية وطلائع الجيش بملعبه على الترتيب.





وتلعب المجموعة الثانية التي تضم 30 لاعبا مباراتين يومى 26 و31 ديسمبر الحالي مع الشرطة والطيران.





ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري للشباب 4 وديات خلال معسكر ديسمبر.



