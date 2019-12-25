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مجلس الشارقة ينتخب الشامسي نائبا للرئيس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:01 م
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مجلس الشارقة
مجلس الشارقة
الإمارات - مصطفى محمد
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عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري الأول، برئاسة سعادة محمد جمعة بن هندي، بمقر النادي بشركة الشارقة للاستثمار، الأحد الماضي، وتم خلال الاجتماع انتخاب سعادة عبيد سعيد الشامسي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة لمهامه، رئيسا للمكتب القانوني بالنادي، كما تم تجديد الثقة في جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات والإدارات المختلفة في النادي. 

وذلك بحضور جميع الأعضاء، سعادة ناصر سعيد بن عفصان الأمين العام للنادي، وسعادة محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وسعادة سعيد مطر فيروز، رئيس المركز الإعلامي، وسعادة محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وسعادة إبراهيم الجروان، رئيس شركة الاستثمار، وسعادة المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وسعادة محمد سعيد بوزنجال، مشرف الفريق الأول لكرة القدم.

وفي بداية الاجتماع رفع مجلس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسمى آيات الشكر والعرفان والاعتزاز على دعم سموه اللامحدود لأبنائه في نادي الشارقة الرياضي.

كما تقدم المجلس إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بالشكر والتقدير والثناء بما يقدمونه من دعم ومتابعة لنادي الشارقة وللرياضة في الإمارة.

وعبر أعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، عن تقديرهم وشكرهم لسعادة سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس المجلس السابق، لما قدمه من تفاني في خدمة النادي، وتعاون مع المجموعة، مما ساهم في تحقيق النادي لانجازات بارزة خلال العامين الماضيين، متمنين له التوفيق والسداد.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات وقرارات.

وفي الختام أعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره، للجهود المبذولة من جميع أركان المنظومة في نادي الشارقة الرياضي، بالحرص على التطوير والتحسين المستمر من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في جميع إدارات وشركات النادي.

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