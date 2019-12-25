رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من الإعلاميين على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال أحد الإعلاميين "هل تحكم الإقليم"، قال السيسي: "إن من يحكم مصر، يحكم مصر فقط ولا يحكم الإقليم، عيشوا الواقع".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية في الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، حيث تهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.