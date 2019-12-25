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جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:57 م
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جوارديولا
جوارديولا
محمد جمال
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رد المدرب الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي على الأحاديث والتقارير الإعلامية التى تشير عن إقتراب رحيله عن تدريب السيتي بعد إقترابه من خسارة بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج وتوسبع ليفربول الإنجليزي متصدر البريميرليج الفارق ل 11 نقطة.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وولفرهامبتون يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، عن قرار تجديد تعاقده أو الرحيل "هذا هو الموسم الرابع لي مع مان سيتي، القادم سيكون الخامس، سأحاول البقاء. هذا وقت طويل، جاوبت على هذا السؤال كثيرًا كثيرًا آخر فتره، أنا سعيد للغايه، لكن سأجدد العقد عندما أرى إنني أستحق".

ويري بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي أن بقاءه أو رحيله عن صفوف الفريق ليس متوقف عليه هو فقط ولكنه سيجدد تعاقده فى حال رؤيته انه يستحق ذلك.

وحقق مان سيتي الفوز خلال مواجهة ليستر سبتي الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزى ويحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن ليستر صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 49 نقطة.
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