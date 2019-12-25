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طائرة جديدة تنضم لأسطول الخطوط الجوية السعودية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وصلت الطائرة البوينج (B787-10) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وغادرت الطائرة مطار شارلستون أمس الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة في رحلتها الأولى والخاصة بالرقم (SV9017) بقيادة طاقم من طياري “السعودية” ضمّ القائدين خالد بخاري ونايف الحارثي والمساعدين عبدالله القرني ومحمد سلامة، إلى جانب فريق المهندسين الذي تولى عملية الاستلام وتجربة الطائرة، برئاسة المهندس معن فريد مندر، واستغرقت الرحلة (12) ساعة لتصل صباح اليوم إلى جدة.

وتُعد الطائرة الجديدة النسخة الأحدث من طائرة الأحلام ثالث الطائرات وصولًا من ذات الطراز ،من مجموع 8 طائرات تنضم تباعًا إلى أسطول الناقل الوطني.

وتأتي هذه الطائرة ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية اشتملت على 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة جرى إستلامها بالكامل، في إطار أكبر برنامج في تاريخ مؤسسة الخطوط العربية السعودية، لتحديث وتنمية الأسطول، الذي يجري تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول.

الطائرة الجديدة تتمير (B787-10) بقدرتها على توفير الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن.

ويتميز تصميم الطائرة الداخلي في رحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعدًا لدرجة الضيافة و24 مقعدا لدرجة الأعمال، كما جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات التي تجعل السفر على متنها سهلًا وممتعًا.

وتمت جدولة الطائرة الجديدة لخدمة العديد من القطاعات في قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب تشغيلها لعدد من القطاعات الداخلية.
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الكلمات المفتاحية

طائرة بوينج المملكة الخطوط الجوية السعودية

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