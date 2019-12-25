كل ما تريد معرفته عن مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم.



- أغسطس 2018، بدأت المحافظة العمل على تنفيذ المشروع، على مساحة 450 فدانا، بإجمالي طاقة استيعابية تصل لـ 18 ألف رأس.

- يشمل المشروع مجزر آلي يتكون من خطين أنشئا وفقا لأحدث النظم العالمية.

- يضم المشروع مصنع لإنتاج البيف المعبأ.

- يضم منفذ لبيع السلع الغذائية على مساحة 1000 متر مربع.

- يستهدف مشروع المجمع الحيواني تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني وتوفيره للمواطنين بـ أسعار مناسبة.

- يهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني والبروتين.

- يعد نقلة في طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي.

- يستهدف تحقيق القيمة المضافة من خلال الإستفادة من كل الإمكانيات المتوفرة.

- المشروع تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

- المشروع مقسم على 3 مراحل، الأولى بطاقة 200ألف رأس من أجود الأنواع.

- يتم التخطيط لـ زراعة 25 ألف فدان كمرحلة أولى لـ توفير العلائف الجافة للمشروع.

- يحتوي المشروع على مجازر آلية حديثة على أعلى مستوى.

- تعمل المزارع بأحدث التقنيات والتعقيمات.

- يضم المشروع مجزر ا آليا يعمل على مساحة 54 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل في اليوم الواحد لـ 320 رأس ماشية، فضلا عن وجود مجزرا لإنتاج اللحوم المعلبة.

- يحتوي المشروع على مصانع مختلفة لإنتاج الألبان.

- يوفر أكثر من 4200 فرصة عمل بمختلف التخصصات.

- يشمل المشروع مزرعة بحثية لإجراء الأبحاث على المحاصيل العلفية من أجل تطوير الثروة الغذائية من الأعلاف.

- يضم مركز بيطري للأبحاث والتدريب، على مساحة تصل لـ 13 ألف، بالإضافة إلى 10 معامل مدعمة بأحدث الأجهزة في مختلف المجالات العلمية.





شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، وذلك في حضور كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال.ونرصد لكم فيما يلي كل ما تود معرفته عن