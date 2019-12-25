الإفتاء تُجيب: هل لمس المرأة لزوجها ينقض الوضوء

أوضحت دار الإفتاء، حكم ملامسة المرأة لزوجها أو المزاح معه هل تبطل الوضوء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".



وعقب الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن لمس المرأة لزوجها أثناء الوضوء مسالة خلافية".



وأكد مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بالدار، أن الشافعية يروا أن لمس بشرة الرجل لأجنبي ينقض الوضوء، بينما الحنفية يروا أن مس الرجل لا ينقض الوضوء إلا إذا حدث أثر، وعليه فإننا نفتي برأي السادة الحنفية بعدم نقض الوضوء، وجواز الصلاة بعد مس المرأة لزوجها.



ومن الجدير بالذكر أنه أجاب مستشار المفتي، الدكتور مجدي عاشور، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإمام الشافعي قال إن لمس الرجل لزوجته ينقض الوضوء، لكن الإمام مالك قال إنها زوجته ولا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ينتج عنها أثر.

