البابا تواضروس يصل إلى بطريركية الروم الأرثوكس للتهنئة بعيد الميلاد



ورافق البابا تواضروس الثاني، الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وعدد من مجمع أباء المطرانة والأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وكان قداسة البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية، وسائر أفريقيا للروم الأرثوكس، قد ترأس، صباح اليوم الاربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد من بكاتدرائية القديس نيقولاوس بالقاهرة.



وبدأ صلاة القداس الإلهي برفع بخور، بمشاركة لفيف من كبار المطارنة والأساقفة والكهنة ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.



وتخلل القداس الإلهي بباقة من الترانيم والتراتيل الروحية والحان الميلاد بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور شعبي كبير.



وحضر الاحتفال بعياد الميلاد لفيف من الشخصيات العامة والحزبية ومن رجال الطوائف الاخرى ورجال من الأزهر الشريف، كما حضر مندوب من رئاسة الجمهورية، ومندوب عن السيد وزير الداخلية، ولفيف من رجال الأمن وأعضاء مجلس النواب، كما حضر كبار الشخصيات الدبلوماسية من سفارة اليونان وقبرص.





وشهد محيط الكاتدرائية تشديدات أمنية مكثفة وأبواب الإلكترونية للتفتيش الدخول لتأمين المصليين.

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى مقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.وفور وصوله، أدى قداسته التحية للحضور، وخلالها رحب البابا ثيودروس الثاني بالبابا الضيف.