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ميلان يحدد سعر نجمه المطلوب في باريس سان جيرمان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:46 م
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لوكاس باكيتا نجم وسط ميلان
لوكاس باكيتا نجم وسط ميلان
عبدالقادر عرابي
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يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإبرام صفقة إضافية في وسط ملعب الفريق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في غضون أيام قليلة.

ويضع النادي الباريسي النجم البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا، نجم وسط ميلان الإيطالي، على رأس لائحة المرشحين للإنضمام للنادي العاصمي في الميركاتو الشتوي.

وادعت كالتشيو ميركاتو الإيطالية عبر شبكة سكاي سبورتس، أن باريس سان جيرمان مهتم بخدمات صاحب الـ 22 عاماً، وقد يستغل وضعية ميلان المزرية، بالإضافة لصعودبة تأقلم اللاعب على الحياة في إيطاليا لإقتناص اللاعب.

وأضافت التقارير أن إدارة الروسونيري، قد توافق على التخلي عن باكيتا، شرط الحصول على مبلغ 35 مليون يورو.

وجاء قرار التفاوض مع باكيتا، بتوصية من المدير الرياضي الحالي للفريق، ونجم ميلان السابق ليوناردو أرواخو، المعجب بشده بقدرات باكيتا.

وفي حال إنضمام باكيتا، ستوافق إدارة باريس سان جيرمان على رحيل الأرجنتيني الدولي لياندرو باريديس، المرشح لمغادرة الفريق في يناير.

وإنضم باكيتا لصفوف ميلان في يناير الماضي عام 2019 قادماً من نادي ساو باولو البرازيلي، في صفقة قدرت بحوالي 38 مليون يورو.

وخاض باكيتا 30 مبارة بقميص ميلان في كل البطولات مسجلاً هدفاً واحداً، وصنع 3 أهداف أخرى في عموم مشاركاته.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة،بعد سقوطه المدوي خلال الجولة الماضية أمام فريق أتالانتا بخماسية نظيفة.
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الكلمات المفتاحية

ميلان لوكاس باكيتا نجم وسط ميلان باريس سان جيرمان

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