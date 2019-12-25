Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الآثار يجتمع بمعاونيه للارتقاء بالمنتج السياحي المصري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم الأربعاء بمبنى الوزارة بالعباسية، اجتماعًا مع المعاونين والمستشارين والقيادات الشابة بالوزارة؛ وذلك لمناقشة آليات سير العمل خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الملفات التي تخص كل منهم، ومناقشة مقترحات وسبل تطوير العمل للارتقاء بالمنتج السياحي والأثري المقدم للزائرين في المناطق والمتاحف الأثرية والمناطق السياحية، كما تم مناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع حاليا.

وأكد على ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات المختلفة بالوزارة لإنجاح هذه المنظومة وخدمة العمل السياحي والأثري لخروج المنتج بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم في إطار النهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر التي تتميز بثراء منتجاتها السياحة المتنوعة مثل السياحة الثقافية، والشاطئية والدينية وغيرها من الأنماط السياحية الهامة التي تجذب مختلف السائحين حول العالم لزيارة مصر.
Advertisements

أخبار تهمك

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 23 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة

جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. الكشف عن موعد حسم صفقة القرن في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 9 ساعات

أسرار هامة في رحيل مدرب أحمال الزمالك

منذ 43 دقيقة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:58 م

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

02:18 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status