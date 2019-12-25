57 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة جنوب الوادي

بدأت بجامعة جنوب الوادي امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019-2020م بجميع كليات الجامعة، حيث يؤدى حوالي 57 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 18 كلية ومعهدين بالجامعة وفرعها بالغردقة.



وأشار الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة أنهت استعدادها للامتحانات التي بدأت بكليتي التجارة والحقوق وتتواصل من يوم السبت الموافق 28 ديسمبر وحتى 23 يناير بجميع كليات الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تجهيز قاعات الامتحانات ووضوح الأسئلة وأنه أعطى تعليماته بمنع الاجازات نهائيًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اثناء الامتحانات وضرورة تواجد استاذ المقرر الذي يؤدي الطلاب الامتحان فيه للرد على استفسارات الطلاب

