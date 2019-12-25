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أسرار هامة في رحيل مدرب أحمال الزمالك

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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أوضح اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك كواليس هامة في تركه الفريق ورفضه البقاء خلال الفترة الحالية.

ولم يتواجد مدرب الأحمال بالأمس في لقاء الزمالك والانتاج الحربي الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين

وأكد المدرب للمقربين منه داخل الفريق أنه لم يحصل على راتبه منذ التعاقد معه مؤخرا بالإضافة لطلبه زيادة قيمة تعاقده حيث يحصل على ٥٠٠٠ دولار فقط.

وأشار إلى أن النادي لم يبرم معه أي عقد من الأساس بعد عودته للجهاز مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق رغم طلبه أكثر من مرة إبرام عقد.

وشدد المدرب على أنه من غير المعقول أن يصل قيمة راتبه ليوم واحد مقارنة بعقد الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق وهو ما دفعه للرحيل وعدم الاستمرار.
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