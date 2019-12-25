كيف ييسر قانون الكيانات الإرهابية على النيابة العامة؟

قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قانون الكيانات الإرهابية بشكل نهائي إنجاز جديد للمجلس في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كافة مؤسسات الدولة من أجل استقرار الدولة المصرية.



وأضاف الدويك، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن قانون الكيانات الإرهابية يستهدف إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم في الجريدة الرسمية، وأجوب القانون إنشاء قائمتين أولها قائمة الإرهابيين والتي يدرج بها كل فرد يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية سواء في الداخل أو الخارج، وكذلك قائمة الكيانات الإرهابية والتي تقوم بإدراج الكيانات الإرهابية بها مثل الجمعيات أو المنظمات والتي مارست أعمالًا تساهم في كان إيذاء المواطنين أو عرقلة السلطات العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين سواء في داخل البلاد أو خارجها.



كما أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الكيانات الإرهابية جاء من البرلمان تيسيرًا على النيابة العامة في إصدار قراراتها.